Paus Franciscus: misbruikzaak ex-kardinaal McCarrick ‘pijnlijk’

Paus Franciscus heeft zich voor het eerst uitgesproken over het rapport over ex-kardinaal Theodore McCarrick, die ondanks beschuldigingen van seksueel misbruik carrière kon maken binnen de kerk. Franciscus noemde de zaak ‘pijnlijk’ en sprak zijn solidariteit uit met misbruikslachtoffers.

Paus Franciscus tijdens de algemene audiëntie van woensdag 11 november. Deze werd wegens coronarestricties zonder publiek gehouden en vanuit de pauselijke bibliotheek live uitgezonden via televisie en op het internet.

Vaticaanstad

Franciscus zei dat de kerk vastberaden is ‘dit kwaad’ uit te roeien, waarmee hij verwees naar seksueel wangedrag door geestelijken. Daarna sloot hij zijn ogen en bad hij enkele momenten in stilte.

McCarrick maakte zich jarenlang schuldig aan seksueel wangedrag. De top van de kerk was op de hoogte van de geruchten over de topgeestelijke, maar greep niet in.

Paus Benedictus zou in 2008 nog een stokje hebben gestoken voor een onderzoek naar McCarrick. Die kreeg toen alleen een mondelinge waarschuwing en het advies zich koest te houden. In 2018 verloor hij alsnog de titel van kardinaal en een jaar later ook zijn priesterschap. <

