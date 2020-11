‘Britse Rooms Katholieke kerk stelde decennialang eigen reputatie voorop’

Londen

Daarbij werden haar morele doelen verraden door degenen die kinderen seksueel misbruikten, aldus een dinsdag gepubliceerd onafhankelijk onderzoek.

De katholieke kerk ontving tussen 1970 en 2015 meer dan negenhonderd klachten over meer dan drieduizend gevallen van seksueel misbruik van kinderen in Engeland en Wales, en sinds 2016 waren er nog meer dan honderd meldingen per jaar.

‘In dit rapport wordt geconstateerd dat de katholieke kerk herhaaldelijk heeft nagelaten slachtoffers en overlevenden te ondersteunen, terwijl ze wel positieve actie ondernam om vermeende daders te beschermen. Onder meer door hen naar verschillende parochies over te plaatsen', aldus het onderzoek.

‘Slachtoffers beschreven de diepgaande en levenslange gevolgen van misbruik, waaronder depressie, angst, zelfbeschadiging en vertrouwenskwesties.’

Het rapport bekritiseerde de hoogste katholieke leider in Engeland en Wales, kardinaal Vincent Nichols, omdat hij geen enkele persoonlijke verantwoordelijkheid heeft erkend of medeleven had getoond met slachtoffers in recente onderzochte gevallen.

Het Vaticaan en de apostolische nuntius, zijn ambassadeur in het VK, hebben ondanks herhaalde verzoeken geen getuigenverklaring afgelegd bij het onderzoek. Het rapport concludeert dat hun gebrek aan medewerking niet is te begrijpen. <