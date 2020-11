'Priester wilde burgemeester van Zoeterwoude worden'

Priester Tjeerd Visser, vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam, deed in maart een gooi naar het burgemeesterschap van Zoeterwoude. Dit was vooraf niet bekend bij het bisdom. In juni kreeg Visser eervol ontslag . Vervolgens begon hij een procedure om uit het priesterambt te stappen.

Rotterdam

Dat stelt NRC Handelsblad op basis van eigen onderzoek. Visser, die als vicaris-generaal de rechterhand van de bisschop is, trok zich terug als burgemeesterskandidaat na een gesprek met commissaris van de koning Jaap Smit.

Het bisdom Rotterdam stelt dat het vooraf niet op de hoogte was over Vissers sollicitatie. Dat is wel nodig, want de Rooms-Katholieke Kerk bepaalt dat een priester alleen politieke functies mag bekleden als hiervoor toestemming is verleend.

Op 1 juni maakte het bisdom bekend dat Visser eervol ontslag kreeg. De priester zou 'een periode van rust en reflectie' willen. Drie maanden later bleek dat Visser geen priester meer wilde zijn. Van den Hende noemde dat toen 'een pijnlijk verlies'.

Visser zoekt..

