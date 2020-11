Orde van Malta kiest geen grootmeester, maar interim-leider

Rome

De 70-jarige Luzzago, die familie is van paus Paulus VI, zal de Orde voorlopig voor de duur van een jaar leiden. In de herfst van 2021 zal een nieuwe grootmeester gekozen worden. Op dat moment moet dan ook over hervormingen gestemd worden waar de in april overleden grootmeester Giacomo della Torre al mee begonnen was en die Luzzago moet volbrengen.

Onder de 44 stemgerechtigde aanwezigen was namens de Nederlandse tak baron Joris van Voorst tot Voorst.

Een grootmeester wordt voor het leven gekozen. Als de interne hervormingen toestaan dat een grootmeester niet per definitie van adel hoeft te zijn – waar voor een groeiend aantal stemmen binnen de orde pleit - vergroot dat het aantal mogelijke kandidaten. <

