Rome begint met organisatie jubeljaar 2025

In 2025 staat een jubeljaar op de kalender, zoals dat elke vijfentwintig jaar in de Rooms-Katholieke Kerk wordt gehouden. In Rome zijn de eerste gesprekken tussen kerk en staat gestart om miljoenen pelgrims uit de hele wereld te kunnen ontvangen.

Rome

Het ‘jubeljaar’ is afkomstig uit de bijbelse traditie. In het oud-testamentische boek Leviticus staat beschreven hoe het volk Israël na elke zeven maal zeven, dus 49 jaar een ‘jubeljaar’ moest houden waar de economische en sociale ‘tellers weer op nul’ gezet moesten worden.

In de katholieke traditie is het idee van een jubeljaar in de middeleeuwen weer opgepakt. Voor zover bekend dateert het eerste jubeljaar uit het jaar 1300. Paus Bonifatius VIII nodigde alle gelovigen naar Rome uit voor een aflaat. De kruisvaarders kregen die in de tijd daarvoor van de paus, maar omdat de pelgrimstocht naar Jeruzalem onmogelijk was geworden, mochten de middeleeuwse gelovigen nu naar Rome trekken. Volgens historische bronnen trokken 200.000 gelovigen..

