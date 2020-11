Paus verstevigt greep op oprichting nieuwe religieuze gemeenschappen

Seksueel en manipulatief geestelijk misbruik komt overal voor, maar binnen de Rooms-Katholieke Kerk in het bijzonder in zogenaamde nieuwe religieuze bewegingen. Paus Franciscus heeft nu de greep van het Vaticaan op de oprichting van nieuwe gemeenschappen in lokale bisdommen versterkt.

Vaticaanstad

Om de wildgroei van deze religieuze bewegingen, met ieder haar eigen charismatische stichter en leider, in te dammen heeft paus Franciscus een canon in het kerkelijk wetboek veranderd. In het kerkelijk wetboek uit 1983 stond dat een lokale bisschop zo’n nieuw religieus instituut kan erkennen na het Vaticaan te hebben ‘geraadpleegd’. Maar dat bleek niet strikt genoeg. Ook een officiële aanwijzing uit 2016 waarin stond dat deze raadpleging toch echt noodzakelijk was voor een geldige goedkeuring bleek niet afdoende.

Voortaan mag een lokale bisschop daarom pas een religieus instituut van gewijd leven oprichten als het Vaticaan daarvoor vooraf ‘schriftelijk toestemming’ heeft gegeven. Het Vaticaan krijgt dus het laatste woord..

