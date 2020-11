Vaticaanse musea opnieuw gesloten wegens coronapandemie

Vaticaanstad

De maatregel is zeker tot 3 december van kracht en geldt ook voor het pauselijk buitenverblijf in Castel Gandolfo en de necropool onder de Sint-Pietersbasiliek. Ook in Italië moeten musea, theaters en bioscopen hun deuren sluiten.

Met zeven miljoen bezoekers per jaar zijn de Vaticaanse musea na het Louvre in Parijs het drukst bezocht in Europa. Gedurende de eerste coronagolf liep het Vaticaan miljoen euro’s aan inkomsten mis tijdens de drie maanden durende sluiting. Ook sinds de heropening op 1 juni bleef het aantal bezoekers sterk achter. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .