13-jarig uitgehuwelijkt christelijk meisje bevrijd in Pakistan

Het 13-jarige Pakistaanse meisje Arzoo Raja is vrijgelaten nadat zij aan een 44-jarige moslimman was uitgehuwelijkt en sindsdien gekidnapt. Dat is het gevolg van een onverwachte uitspraak van een hooggerechtshof dat terugkeerde op een eerdere uitspraak.

Karachi

De katholieke 13-jarige woonde bij de 44-jarige echtgenoot die beweerde dat ze 18 jaar was en vrijwillig tot de islam bekeerd was. Haar ouders deden echter aangifte van ontvoering en overlegden een geboortebewijs. In een videoboodschap zei de 13-jarige zelf ook dat ze zich vrijwillig tot de islam bekeerd heeft, maar familieleden en mensenrechtenactivisten vrezen dat dit onder dwang gebeurde of dat ‘ze gehersenspoeld is’.

Het gerechtshof besloot haar naar een blijf-van-mijn-lijfhuis te sturen. De echtgenoot is gearresteerd op verdenking van ontvoering en meineed.

Het hooggerechtshof hernam de zaak na publieke druk door zowel moslims als christenen en een persoonlijke interventie van de voorzitter van de Pakistaanse Volkspartij. Het g..

