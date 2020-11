Benedictus XVI ziet af van erfenis broer Georg

Kardinaal Joseph Ratzinger (de latere Benedictus XVI, links) en diens broer Georg in het jaar 2000.

Vaticaanstad

Het gaat concreet onder meer om door de kerkmusicus Georg Ratzinger gecomponeerde muziekstukken, arrangementen, een kleine bibliotheek en familiefoto’s. Het woonhuis van Georg in Regensburg was al in bezit van een stichting.

Benedictus XVI is de laatste overlevende uit de familie Ratzinger. Ook het derde kind van het gezin, Maria, bleef kinderloos.

De 93-jarige Benedictus zelf wordt volgens vertrouwelijke berichten uit het Vaticaan momenteel steeds zwakker. Hij is niet meer in staat om de eucharistie te vieren en er wordt gevraagd om gebed. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .