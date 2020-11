Bisschop: corona leidt tot een beter kerstfeest

Regensburg

De coronacrisis kan er volgens de bisschop ‘toe bijdragen dat het Kerstfeest bevrijd wordt van veel dingen die niet noodzakelijkerwijs met het vieren van de geboorte van onze Heer Jezus Christus te maken hebben en dat zelfs vervreemden’.

Daarbij doelt hij niet zozeer op de kerstcadeaus. Die gaan volgens Voderholzer namelijk terug op het idee dat in Jezus God zichzelf aan de wereld geschonken heeft. ‘En omdat we geschonken hebben gekregen, mogen we ook verder schenken.’

Veel meer is de adventstijd voorafgaand aan het kerstfeest als tijd van stilte, vasten en bezinning uit het blikveld geraakt, zei Voderholzer in zijn preek. Hij hoopt dat de corona-restricties kunnen helpen om dit ‘opnieuw te ontdekken’ zodat advent geen tijd..

