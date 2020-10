‘Echte heiligheid komt aan het licht, hoe dan ook’

Op 1 november is het Allerheiligen. Waarom heeft de Rooms-Katholieke Kerk eigenlijk heiligen? En hoe wordt iemand een heilige? Marc Lindeijer kan het weten. Hij is priester en jezuïet, die zeven jaar in Rome aan dossiers voor heiligverklaringen werkte. ‘Een echte heilige is van belang voor talloze generaties: aan tijdgebonden heiligen hebben we niets.’

Sinds 1 april van dit jaar is Marc Lindeijer (44) terug in Nederland, als vicaris-generaal van het bisdom Breda. Hij houdt zich er vooral bezig met parochievernieuwing. Volgens Lindeijer zou het stimuleren van heiligheid ‘de eerste taak van de kerk’ moeten zijn en een wezenlijk deel van de toekomstvisie van de kerk. ‘Al het andere hebben we al geprobeerd – herstructurering, modernisering en nieuwe liedjes – en het heeft weinig tot niets geholpen.’

Van 2009 tot 2016 werkte hij in Rome aan de voorbereiding van heiligverklaringen. Hij promoveerde in 2010 in Nijmegen op een proefschrift over het mislukte heiligverklaringsproces van de Nederlandse pater Jan Roothaan, die van 1829 tot 1853 algemeen-overste va..

