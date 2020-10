Paus: corruptie in Vaticaan is lastig aan te pakken

Rome

'Aan het begin van mijn pontificaat ben ik naar Benedictus gegaan. Hij gaf me een grote doos. “Dit is alles”, zei hij. “Hier zijn alle gegevens met de meest moeilijke situaties – tot hier ben ik gekomen, hier heb ik gehandeld, deze mensen heb ik weggestuurd en nu ... is het jouw taak”', zegt paus Franciscus tegen de Italiaanse nieuwssite Adnkronos.

Over de verhouding met zijn voorganger zegt Franciscus dat hij hem als 'een vader en een broer' beschouwt. 'Ik schrijf hem en bezoek hem vaak.'

Franciscus noemt de relatie tussen beiden 'bijzonder goed en we zijn het over mijn handelen eens. Iedereen kan zeggen wat men wil. Het is ze zelfs gelukt rond te bazuinen dat we r..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .