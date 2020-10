Die onhandige, rommelige, verwarrende term ‘katholiek’ is een eigennaam geworden

‘Ik geloof in de heilige, katholieke kerk’, zeggen rooms-katholieken elke zondag tijdens de eucharistieviering wanneer zij de Apostolische Geloofsbelijdenis uitspreken. De term ‘katholiek’ is pas sinds de Reformatie een aanduiding voor de kerk die verbonden is met de bisschop van Rome. Hij wordt sinds die tijd begrepen als afgrenzing van de andere kerken. Terwijl, zo merkt kardinaal Walter Kasper op, ‘volgens de oorspronkelijke betekenis het woord juist het tegenovergestelde’ aanduidde: het algemene en algehele, zó dat de kerk als geheel ‘meer is dan de som van haar delen’.

Eigenlijk zouden we van ‘katholiek’ weer een wezensbepaling moeten maken. ‘Ik geloof dat de kerk heilig en katholiek is’, zou wellicht beter zijn op zondagmorgen.

In pr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .