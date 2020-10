Zwitserland overweegt weer residerend ambassadeur bij Heilige Stoel

‘De relaties tussen Zwitserland en de Heilige Stoel zijn uitmuntend’, staat er trots op de site van het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch is is er nog steeds geen Zwitserse ambassadeur bij de Heilige Stoel. Maar na honderd jaar diplomatieke betrekkingen overweegt Zwitserland nu ook weer een residerende ambassadeur bij de Heilige Stoel te benoemen.

Bern

Tegenover de nieuwssite kath.ch zei de Zwitserse federale minister Ignazio Cassis dat dat momenteel ‘momenteel op verzoek van het Vaticaan wordt onderzocht’ vanwege de ‘gedeelde interesses’. De relaties met het Vaticaan worden nu waargenomen door de ambassadeur in Slovenië.

Met het sturen van een ambassadeur naar Rome zou ‘een nieuwe bladzijde in de relatie tussen Zwitserland en het Vaticaan’ betekenen, maar toch twijfelt het neutrale Alpenland nog, onder meer vanwege de kosten van zo’n diplomatieke post. In 1873 werden de diplomatieke betrekkingen, die tot 1597 teruggaan, door Zwitserland verbroken wegens de zogenaamde ‘Kulturkampf’, een anti-katholieke strijd van protestanten en liberalen. Ze werden in 1920 weer voorzichtig he..

