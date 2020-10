Christenen in Sri Lanka leven samen in vrede na aanslagen van paasmorgen. ‘Unieke kans voor een getuigenis’

Nabestaanden herdenken de aanslag van paasmorgen 2019 op de rooms-katholieke St. Sebastian's Church in Negombo, Sri Lanka, een jaar later.

Sri Lanka is een eiland, in de vorm van een traan, in de Indische Oceaan ten zuiden van India. Vanwege zijn strategische ligging heeft het de eeuwen door aandacht getrokken van buitenlandse handelaren, politici, missionarissen en zendelingen. De Portugezen waren er de baas van 1597 tot 1656, de Nederlandse VOC van 1656 tot 1796, daarna de Britten tot de onafhankelijkheid in 1948.

Driekwart van de bevolking zijn etnische Singalezen; de grootste etnische minderheid zijn Sri Lankaanse Tamils (11 procent). Daarna volgen moslims (9 procent), Indiase Tamils (4 procent) en kleinere groepen, onder wie de Veddah’s, de oorspronkelijke bewoners.

De Singalezen zijn overwegend boeddhisten, de Tamils hindoes. Door het werk van de rooms-katholieke missie..

