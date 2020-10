Essay: Ligt mijn identiteit in Christus? Was het maar waar

‘Mijn identiteit ligt in Christus.’ Het is een gedachte die ik de afgelopen jaren heb gekoesterd. Als ik fouten had gemaakt, anderen had geïrriteerd, al dan niet terecht kritiek had gekregen of me druk dreigde te maken om de nederlagen in het leven. Het is een mooie, warme en gelovige gedachte die ik als een deken om me heen kon slaan. Het maakt niet uit hoe anderen over mij denken, mijn identiteit, mijn eigenheid ‘ligt in Christus’.