Volledig herziene versie van Nieuwe Bijbelvertaling gaat NBV21 heten

De NBV werd na publicatie algauw de meest gebruikte bijbelvertaling in Nederland. Maar er waren ook veel op- en aanmerkingen van lezers op de tekst. Het NBG riep lezers op hun feedback te delen en verzamelde alle kritieken en foutjes. Die input vormt de basis voor de revisie van de tekst, waaraan ruim drie jaar is gewerkt. Daarmee is het een uniek project geworden, zegt projectleider Matthijs de Jong. Naast andere vertaalkeuzes zijn er ook foutjes uit de tekst gehaald. De meest in het oog springende aanpassing is voor veel lezers waarschijnlijk dat de eerbiedskapitalen weer terug zijn. De NBV21 zal volgend jaar verschijnen. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .