'Vertrouw overheid tot het tegendeel blijkt'

Christenen kunnen beter bidden voor de overheid dan deze te wantrouwen en geloof te hechten aan complottheorieën, stelde Gijsbert van den Brink zondag tijdens zijn preek. Dit pleidooi viel niet bij iedereen in goede aarde.

Amsterdam

Vijf jaar geleden voorspelde miljardair Bill Gates dat er weleens een virus kon ontstaan dat de hele wereld zou ontwrichten. Nu is er het coronavirus. Dat kan geen toeval zijn, denken sommige mensen. Gates heeft het zelf in de wereld geholpen, zodat hij geld kan verdienen aan een vaccin, waarbij hij en passant een chip laat implanteren bij iedereen die dit vaccin ontvangt. Het teken van het beest uit het bijbelboek Openbaring, vinden sommige christenen.

Theoloog Gijsbert van den Brink, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, denkt niet dat het zin heeft om deze theorie te ontkrachten, al gelooft hij er zelf niets van. Toch besloot hij er afgelopen zondag in de preek iets over te zeggen. ‘Ik probeer vaak aan te sl..

