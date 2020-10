Profetisch protest van Jan Koopmans

Een week voordat de scriba van de PKN, René de Reuver, zich verontschuldigt voor het aandeel van de kerk in de Jodenvervolging, wordt dominee Jan Koopmans herdacht. Koopmans schreef in het najaar van 1940 een fel protest tegen de Jodenvervolging, Bijna te laat!, het eerste illegale geschrift tijdens de bezetting.

De Noorderkerk in Amsterdam, waar Jan Koopmans aan het eind van de oorlog predikant was.

Amersfoort

Theologen die nog niet vergeten zijn, danken dat meestal aan de dikke boeken die ze schreven. Zo niet Jan Koopmans. Hij wordt vandaag herdacht wegens een pamfletje dat hij schreef, Bijna te laat!. Het was een protest tegen de eerste, bijna geruisloze pogingen van de Duitse bezetter om de Joden af te zonderen en hun rechten te ontnemen. De grote meerderheid van de Nederlandse bevolking zag het gebeuren en zweeg. Koopmans zweeg niet. Bijna te laat! was een vlammend protest, bedoeld om de Nederlanders wakker te schudden, in het bijzonder de Nederlandse christenen. ‘Het is nog niet helemaal te laat om de Duitsers te laten zien, dat hun goddeloosheid niet alle dingen overwint, maar dat er èrgens mensen..

