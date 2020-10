Het Christusbeeld in Rio de Janeiro wordt volgend jaar 90 en krijgt een facelift

Het iconische Christusbeeld in het Braziliaanse Rio de Janeiro wordt in oktober volgend jaar 90 jaar. Op zo'n leeftijd wordt het weleens tijd voor een facelift. Het 38-meter hoge kunstwerk Cristo Redentor, Christus Verlosser, is door de jaren heen namelijk op meerdere plekken beschadigd. Daarom gaf het aartsbisdom dinsdag toestemming voor restauratie. Dat melden Braziliaanse media.