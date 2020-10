Rapport: Geloofsvervolging is een groot probleem in Noord-Korea. Christenen worden fysiek en seksueel mishandeld

Een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Korean Future Initiative over geloofsvervolging in Noord-Korea maakt duidelijk wat voor martelingen vooral christenen er ten deel vallen. Ervaringsdeskundigen vertellen in interviews hoe ze werden vernederd en fysiek en seksueel mishandeld. Uniek aan hun onderzoek is hoe de Koreaanse organisatie het in de context van het land plaatst.