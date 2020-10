‘Jehova's getuigen ondergaan verkapte straf'

Drie jaar eten, slapen en werken in gevangenissen. Zo gaat het leven eruitzien van 63 Jehova’s getuigen in Zuid-Korea. Zij zijn de eerste gewetensbezwaarden in het land die een alternatieve dienst mogen vervullen.

Seoul

Eerder zagen Jehova’s getuigen gevangenissen in Zuid-Korea vooral als plekken waar velen van hen hebben vastgezeten wegens het weigeren van hun militaire dienstplicht. Maar voor 63 Jehova’s getuigen in het land is de gevangenis nu juist de plek waar ze de komende drie jaar aan het werk gaan. Bijvoorbeeld als kok, conciërge of assistent. Het gaat om een alternatieve dienst voor mensen die weigeren het leger in te gaan, zoals Jehova’s getuigen dat doen op grond van hun geloof.

Daarmee komt er een einde aan het beleid van Zuid-Korea dat gewetensbezwaarden jarenlang een straf oplegde van zeker 18 maanden cel. Sinds 1950 zouden zo’n twintigduizend Jehova’s getuigen in het land die straf hebben uitgezeten..

