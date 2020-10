Premier Rutte: ‘Het geloof in een God plaatst problemen in een groter perspectief’

Rutte laat zich op zijn geloof bevragen in Petrus, een magazine van de Protestantse Kerk in Nederland, dat 13 november verschijnt.

‘Het hele Oude Testament bevat de belofte van de komst van Christus en van de kruisiging en de wederopstanding’, zegt Rutte daarin. ‘En dan gebéúrt dat ook nog. Daar kan een enorme troost van uitgaan’, laat Rutte weten. Geloof speelde altijd een rol in het hervormde gezin waarin Rutte opgroeide. Nu komt hij nog ‘sporadisch’ in de kerk. ‘Het mooie van een kerkdienst is dat je daar de context van de eeuwigheid kunt ervaren. Waar je anders enorm bezig kunt zijn met problemen, plaatst het geloof in een God die in een groter perspectief. Dat geeft een enorme kracht.’

Het gelo..

