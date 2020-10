Ds. Jan Verhoeven nieuwe voorzitter GB

Apeldoorn

Dominee Jan Verhoeven volgt zijn collega Arjen Mensink per 1 januari 2021 op als voorzitter van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Verhoeven, predikant in Krimpen aan den IJssel, zit sinds 2011 in het hoofdbestuur, waarvan de laatste zeven jaar als tweede voorzitter. De Gereformeerde Bond is een vereniging binnen de PKN en maakt zich sterk voor het gedachtegoed van de Reformatie. Binnen de PKN worden ongeveer 290.000 leden tot de achterban van de Gereformeerde Bond gerekend, al is maar een klein gedeelte ook lid van de vereniging. <

