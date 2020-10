Hoe gaat het met bedrijfsgebedsgroepen nu de meeste mensen thuiswerken? ‘Online voelt het toch een beetje vreemd’

Bidden op de werkvloer, het kán (bijna) niet meer nu we massaal thuiswerken. Toch kun je als collega’s samen de handen blijven vouwen. In sommige bedrijven groeien de gebedsgroepen nu zelfs.

‘Echt bij elkaar zijn als je bidt, is veel fijner’, zegt Paul Robberse, werkzaam op de financiële administratie van verpleeghuis Warande in Houten. Maar toen hij en zijn collega in maart door corona thuis moesten gaan werken, was de knop snel om. ‘Ik zei: zullen we het telefonisch doen? Dat was zo geregeld.’

