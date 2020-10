Geloven in ’t Woudt, het kleinste dorpje van Nederland: ‘Je kunt hier niet je eigen richting kiezen’

’t Woudt ligt in Midden-Delfland. Het dorpje bevindt zich op drie kwartier lopen vanaf het eindpunt van de Haagse lijn 16. Ik ben erheen op weg, eerst per tram, daarna te voet. Op de voorkant van de tram wappert een regenboogvlaggetje: het is vandaag Coming Out Day. Even later, als ik de stad achter me heb gelaten, word ik getrakteerd op de mooiste regenboog die ik ooit gezien heb. Dat belooft wat.

Ik loop over een fietspad dwars door de weilanden, links in de verte de karakteristieke kerktorens van Delft; rechts doemt het kerkgebouw van ’t Woudt op. Ik passeer een bordje ‘Stiltegebied’. Even later bereik ik het dorpje en kom ik bij de kerk. Ik wil er zijn voordat de dienst begint, ook al weet ik dat ik niet naar binnen mag. Vandaag is er..

