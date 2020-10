In Buenos Aires staat een ‘huis van God’ om van de drugs af te komen

In de wijk Padre Ricciardelli in Buenos Aires biedt het hogar de Cristo opvang aan honderd man.

Buenos Aires

Rondom het basketbalveld hangt een New Yorkse sfeer. Geen Central Park of Harlem, maar meer de sfeer die doet denken aan de film West Side Story met zijn jonge latino’s. Een jeugdige energie, waarachter ook een wereld van geweld en ellende schuilgaat. We zijn in Buenos Aires in de wijk Padre Rodolfo Ricciardelli, vernoemd naar de voormalig priester van een kleine kerk, de Santa Maria Madre del Pueblo.

In deze kerk in een beruchte en gevaarlijke wijk van de Argentijnse hoofdstad hield aartsbisschop Jorge Bergoglio in 2008 de uitvaartmis van pater Ricciardelli. Hij bracht toen de laatste eer aan een van de verspreiders van het zogeheten ‘manifest van de bisschoppen van de derde wereld’. Pater Ricciardelli was een van de cura..

