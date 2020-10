Predikanten wisten wat ze moesten doen en waren duidelijk over jodenvervolging

Amersfoort

Bij de herdenking van de Kristallnacht zal René de Reuver, de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), ‘zonder terughoudendheid erkennen dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme en haat kon groeien’. In de Kristallnacht, van 9 op 10 november 1938, sloeg een golf van jodenhaat over nazi-Duitsland. Synagoges werden verwoest, honderden Joden lieten het leven. De Kristallnacht was een voorbode van de holocaust, de moord op zes miljoen joden.

De PKN acht zich medeschuldig aan het lot van de joden. Hetzelfde gevoelen weerklinkt in de schuldbelijdenis die is opgesteld door tien predikanten uit verschillende gereformeerde kerkgenootschappen, zoals de Hersteld Hervormde Kerk.

Naar de houd..

