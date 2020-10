Stel Rutte een vraag

Utrecht

Wie een vraag heeft voor minister-president Mark Rutte over het goede leven kan deze online aan hem stellen. Op 31 oktober - Hervormingsdag - houdt de premier de Protestantse Lezing. De jaarlijkse lezing is dit keer onderdeel van een online-festival, georganiseerd door de Protestantse Kerk, met als thema 'het gekmakende streven naar perfectie'. De premier gaat spreken over: ‘Is een goed leven een perfect leven?' Een selectie van de vragen, die ingestuurd kunnen worden via de website van de Protestantse Kerk, legt presentator Klaas van Kruistum na afloop voor aan de premier. Op het festival spreken onder meer ook theologen Alain Verheij en Inger van Nes, de laatste zal spreken over de vraag: wat zijn mislukte en s..

