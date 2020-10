Rode loper voor kerkactie

Dordrecht

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen' is het thema van Actie Kerkbalans. Het staat opvallend op de rode lopers die de organisatie aanbiedt aan de tweeduizend kerken en parochies die meedoen aan de jaarlijkse inzamelingsactie in januari.

‘Voorheen luidden veel kerken hun kerkklokken bij de start van de inzamelactie. Maar we willen het startmoment meer markeren', zegt Anna Kruger, woordvoerder van Actie Kerkbalans. ‘We hopen dat kerken duidelijk aandacht vragen voor Actie Kerkbalans.'

Dit jaar is dat voor verschillende kerken extra nodig. ‘Onze indruk is dat de inkomsten bij veel kerken teruglopen. De aandacht van kerken ging bij de start van de coronacrisis allereerst uit naar de online-diensten..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .