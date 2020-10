Franse kerk lijdt onder stigma

Een evangelische megakerk in de Elzas werd afgelopen maart de eerste grote coronahaard in Frankrijk, nadat deze een 'week van vasten en gebed' had georganiseerd met meer dan tweeduizend deelnemers. De gemeenschap rouwt om de slachtoffers in eigen gelederen en strijdt tegelijkertijd tegen de stigmatisering waaronder ze lijdt.

Samuel Peterschmitt, predikant van een evangelische megakerk in de Elzas, tijdens een dienst in 2015.

Mulhouse

'Vrienden, we hebben een ontzettend moeilijke periode achter de rug', zegt predikant Samuel Peterschmitt op het podium op zondag 18 oktober tegen de zevenhonderd gelovigen die in de kerk Porte Ouverte Chrétienne in Mulhouse zijn samengekomen. Zijn linkerhand zit nog in het gips vanwege een motorongeluk van een paar dagen eerder. 'Waarom is onze gemeenschap zo blootgesteld aan de pandemie? Waarom is zij zo op de index geplaatst? Waarom zo veel ongegronde en onrechtvaardige beschuldigingen?'

In het collectieve Franse geheugen blijft deze evangelische kerk verbonden met de eerste coronagolf. Sinds meerdere maanden blijft de predikant onvermoeibaar herhalen dat zijn kerk inderdaad van 17 tot 21 februari een week..

