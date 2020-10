Kerken bieden joden excuses aan om nalatigheid tijdens Holocaust: ‘De kerk belijdt in dit alles schuld’

Protestantse kerken bieden volgende maand de joodse gemeenschap excuses aan voor hun rol in de Tweede Wereldoorlog. De kerken erkennen dat zij nalatig zijn geweest in het beschermen van en opkomen voor de joden. Nazi-Duitsland bracht tijdens de Holocaust zes miljoen joden om, onder wie ruim honderdduizend Nederlandse joden.

Tijdens de herdenking op 8 november van de Kristallnacht, die in 1938 de opmaat vormde tot de doelgerichte vernietiging van joden in Europa, zal scriba René de Reuver namens de Protestantse Kerk in Nederland zich ruimhartig verontschuldigen, laat een woordvoerder weten. Daarnaast heeft een aantal gereformeerde kerken een schuldbelijdenis opgesteld die naar plaatselijke kerken wordt gestuurd met het verzoek die op zondag 15 november integraal in de kerkdienst uit te spreken.

‘De Protestantse Kerk in Nederland wil zonder terughoudendheid erkennen dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme en haat kon groeien’, luidt de officiële verklaring die..

