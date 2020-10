Vooroordelen staan verzoening tussen Armenië en Azerbeidzjan in de weg

In Armenië zijn moslims en in Azerbeidzjan leven christenen. De oorlog tussen beide staten gaat over land, niet om religie. Toch staan veel vooroordelen en een ruime eeuw gewelddadige geschiedenis in de weg bij verzoening, laat staan vergeving.

Bakoe-Jerevan

Bahri Beytel, voorganger van Bethel Church in Istanboel en zelf een etnische Turk, wilde ‘lamajun’ eten in de Armeense hoofdstad Jerevan. Maar hij zag een foute spelling op het menu en meldde dat de eigenaar van het restaurant. Die ontstak in woede en ontplofte bijna toen Beytel meldde dat hij christen was.

‘Onzin; elke Turk is moslim’, brieste de horecaman, opgegroeid in de Turkse stad Gaziantep, maar Armeense telg van een familie die al tijdens de genocide van 1915 was verdreven. ‘Laat anders het geheime teken maar eens zien.’ Beytel tekende een vis op zijn servet en de restaurateur begreep dat het geen bestelling was.

In tranen namen ze uren later afscheid. Een jaar later was Beytel terug met vijftien Turken; bij ..

