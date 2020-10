'Het is veel makkelijker aan de zijlijn te blijven staan'

Met een brief aan het kabinet bieden 44 kerken en christelijke organisaties landelijk hun hulp aan tijdens de tweede coronagolf. Zij zijn verenigd in het platform #nietalleen.nl, dat al eerder actief was in het begin van de crisis. Initiatiefnemer is Tiemen Westerduin.

Amersfoort

Waarom ineens deze brief, waren ze jullie adres kwijt in Den Haag?

‘Nee hoor, maar we voelen dat het opnieuw naar een intensieve periode gaat in deze crisis. De ggz maakt zich zorgen over mentale gesteldheid van kwetsbare groepen, er zijn tekorten bij de voedselbanken, jongeren zitten in de knel en eenzaamheid neemt toe. We hadden als platform daarover onlangs een bijeenkomst en spraken eenparig het verlangen uit hoop en licht te gaan brengen. Zondag ontstond het idee de regering een brief te sturen en te vragen hoe we kunnen helpen bouwen aan de samenleving.’

Was het ook niet stiekem om het imago van de kerk op te poetsen na alle commotie over hoeveel mensen er wel of niet in de kerk mogen tijdens de coronacrisis?

&ls..

