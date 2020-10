Waarom demonstranten in Chili kerken in brand steken

Het is geen toeval dat twee kerken zondag in vlammen opgingen in Chili. Het beeld van de brandende kerktoren die instortte, ging de wereld over. Onderzoeker Irene Arends van het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika (CEDLA) interpreteert de brandstichting en het vandalisme als een symbolische manier van verzet tegen de historische warme banden tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de elite die het land regeert.