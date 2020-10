nietalleen biedt Rutte diensten aan

Hulpplatform #nietalleen biedt de regering zijn diensten aan in de coronacrisis. In een brief aan het kabinet stelt de beweging van christelijke kerken en organisaties hierover graag met premier Mark Rutte in gesprek te gaan.

Hilversum

Bij #nietalleen zijn christelijke kerken en organisaties aangesloten die, volgens het platform, in totaal zes miljoen christenen vertegenwoordigen. 'Vele van onze gebouwen mogen gebruikt worden en als we een beroep doen op de mensen in onze achterban weten we dat zij bereid zijn belangeloos te doen wat nodig is', staat in de brief. <

