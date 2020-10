Anglicaanse kerk is kritisch op het brexitbeleid van Johnson. Vrees voor heropleving conflict in Noord-Ierland

Canterbury

Het is uitzonderlijk dat de Anglicaanse Kerk zich via een dergelijke gezamenlijke verklaring in het debat mengt. De aartsbisschoppen vinden het niet goed dat Johnson eerder gemaakte afspraken met de Europese Unie over Noord-Ierland schendt. Als enige deel van het Verenigd Koninkrijk zouden de Noord-Ieren in veel handelskwesties toch onder de regels van de EU blijven vallen.

De Britse regering heeft zich daar eerder bij neergelegd, maar Johnson heeft zich met zijn wetsvoorstel recent bedacht. De aartsbisschoppen vrezen echter dat dit nieuwe voorstel de vrede in Noord-Ierland in gevaar brengt. Decennialang woedde hier een conflict over onder andere de vraag waar het land bij hoort: Ierland of het Verenigd Koninkrijk.

De anglicaanse..

