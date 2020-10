Trump bezoekt tijdens verkiezingscampagne een kerkdienst in Las Vegas

De Amerikaanse president Donald Trump bezocht zondag een kerkdienst van de International Church in Las Vegas. Hij was er samen met Hope Hicks and Kayleigh McEnany, twee medewerkers van het Witte Huis. Trump wierp voor het oog van de camera een paar biljetten van 20 dollar in de collecte.

Las Vegas

Trump was in oktober 2016 ook in deze kerk. Net als zijn rivaal Joe Biden is hij op campagne in staten waar de twee nek-aan-nek gaan.

'Dit is uw derde keer hier', vertelde voorganger Paul Marc Goulet tijdens de dienst. 'Dat betekent dat u nu een kerklid bent. Het kan me niet schelen wat iedereen zegt. Ik hou van mijn president.'

Vrijwel niemand droeg tijdens de dienst mondkapjes - ook Trump niet. Voorganger Denise Goulet sprak de president toe, die op de eerste rij zat. 'De Heer zei tegen me: "Ik ga jouw president een tweede overwinning geven."' En namens de gemeente: 'We zeggen dat er nu een leger is, en dat we de strijd tot het einde zullen voeren. Dus zegenen en danken we u gewoon.' <

