Rutte spreekt online over het goede leven

Utrecht

Minister-president Mark Rutte spreekt op Hervormingsdag voor de protestantse kerk over het goede leven. Hij gaat vanuit zijn eigen protestantse levensovertuiging in op de vraag of het goede leven ook een perfect leven is. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is de lezing van Rutte alleen via internet te volgen, aldus de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De kerk organiseert op Hervormingsdag altijd een festival, dat dit jaar het goede en het mislukte leven als thema heeft. ‘De vraag is of we 2020 als een mislukt jaar moeten beschouwen', aldus PKN. De bijeenkomst is via een livestream te volgen. <