'In missionair werk PKN is vaak meer aandacht voor vormgeving dan voor inhoud'

De nieuwe Confessionele Beweging wil zorgen dat de Protestantse Kerk ook in de praktijk een Christusbelijdende kerk is. 'In het missionair werk is bijvoorbeeld vaak meer aandacht voor vormgeving dan voor inhoud', zegt voorzitter Jurrien Mol. 'Doorgaans staat de onderlinge ontmoeting van mensen centraal en niet de verticale verkondiging: Jezus Christus en zijn verzoenend werk.’ Op de foto de Tiny Church in Almere Poort.

(beeld Dick Vos)