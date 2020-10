Marieke den Butter bad elke dag, maar bleef vaak steken in dezelfde woorden. Tot ze stuitte op het Engelse boek Setting their hope in God van Andrew Case. In dit boek worden passages uit de Bijbel omgezet in gebeden voor kinderen. ‘Dit boek zette mij op een weg van bidden, zoals ik nog nooit gedaan had’, schrijft ze in De Waarheidsvriend, het blad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. ‘Mijn gebedsleven veranderde radicaal. Niet omdat ik een nieuwe truc leerde, maar omdat ik teruggebracht werd naar het Boek waar het uiteindelijk allemaal om draait.’ Ze begon te bidden met de Bijbel open. ‘Elke dag waren er nieuwe woorden, woorden uit het Oude en Nieuwe Testament.&rs..

