Hoe overleeft het geloof de tweede golf?

Vergeet het maar – die hoge digitale bezoekersaantallen zijn waarschijnlijk geen blijvertje: een derde van de reguliere kerkgangers kijkt niet of nauwelijks meer naar de livestream van de kerk. Van de kerkelijk betrokken millennials is dat zelfs de helft. Dat is althans in Amerika het geval, blijkt uit onderzoek van de Barna Group. Redenen? Verveling, afleiding, gebrek aan urgentie.

Afgelopen mei meldde Eric van den Berg van ISI Media nog dat vier op de vijf Nederlandse kerkgangers de hele kerkdienst uit kijken. Dat is vermoedelijk nu niet meer het geval.

Hoe kunnen kerken hun mensen vasthouden? En hoe blijven gelovigen zélf bij de les, als van de ingesleten gang naar Gods huis zelfs in Staphorst geen sprake meer kan zijn?

