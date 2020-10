‘Kuypers werk beleeft revival in China. Veel mensen houden zich bezig met zijn gedachtegoed’

Kuypers gedachtegoed beleeft momenteel een ware revival in China, stelde Kathleen Ferrier, voorzitter van het Kuyper-jaar, vrijdag. ‘In ons land is hij actueel omdat hij de multiculturaliteit omarmde en moeilijke politieke discussies in de samenleving niet uit de weg ging.’

Ede

Ferrier zei dit vrijdagmiddag in Ede tijdens de presentatie van het boek van Johan Snel, De zeven levens van Abraham Kuyper. Snel is historicus en docent journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

Ferrier, voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA, woonde tot voor kort in Hongkong, van waaruit haar man veel lesgaf in China. ‘Hoe groot was onze verwondering om te zien dat Kuyper in China momenteel een ware revival beleeft. Veel mensen houden zich daar bezig met zijn gedachtegoed.’

Kuyper was een ‘flamboyante alleskunner’, aldus Ferrier. Zij ziet zijn actualiteit vooral in het serieus nemen van moeilijke politieke discussies in de samenleving. ‘Dat is met name van belang voor een maatschappij die steeds complexer wordt en steeds..

