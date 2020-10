Koffie met de migrantenpastor

Rotterdam

Hij weet het ook niet, waarom de kerken die moeten sluiten meer aandacht krijgen dan de kerken die overal worden geplant én groeien. Pastor Ola Asubiaro kwam zelf dertig jaar geleden naar Nederland om zo’n nieuwe kerk te planten. Zijn Glorious Chapel International in Rotterdam IJsselmonde is een van de 175 migrantenkerken in Rotterdam. Van die migrantenkerken kunnen andere kerken in Nederland iets leren over wandelen in geloof, meent Asubiaro. Wat precies, die vraag stelt hij eerst terug, in een video gericht aan de deelnemers van een webinar dat hij op 5 november zal geven.

De onlinecursus ‘Migranten dienen de samenleving’ is er een in een reeks van 18 webinars naar aanleiding van het boek Lente ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .