Plaatser van volgapparatuur onder de auto van dominee vrijgesproken

Recherchebureau Restment en eigenaar Lenard Prins zijn vrijgesproken in verband met het plaatsen van volgapparatuur onder de auto van ds. Gerrit Bredeweg in 2017. Dat bepaalde de rechtbank in Middelburg donderdag.

Middelburg

De kwestie heeft te maken met de scheuring van de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen. Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie tegen het recherchebureau uit Putten en tegen eigenaar Prins 5000 euro boete. De officier van justitie stelde tijdens de zitting dat het recherchebureau de regels voor opsporingsbevoegdheden had overtreden.

De rechtbank vindt echter niet dat het recherchebureau over de schreef ging. Met het gps-systeem onder de auto van ds. Bredeweg 'kon slechts de locatie van de auto waarop de tracker was bevestigd, worden vastgelegd. Het aftappen, afluisteren of opnemen van telecommunicatie, of andere gegevensoverdracht en gegevensverwerking door een geautomatiseerd werk is met deze gps-tracker niet mogelijk'..

