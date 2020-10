Amerikanen zagen Europa ook als zendingsveld: ‘Ze zaten op het puntje van hun stoel om te zien waar de Geest zou gaan waaien’

Amerikaanse evangelisten kwamen na de oorlog naar Europa om er een opwekking teweeg te brengen. Over deze kant van de Amerikaanse hulp bij de wederopbouw van Europa is weinig bekend. Ten onrechte, meent historicus en amerikanist Hans Krabbendam, die er onderzoek naar deed.

Meer dan dertig jaar geleden, in 1987, bezocht Hans Krabbendam een lezing van Alfons Lammers in Leiden. Lammers was hoogleraar Amerikaanse geschiedenis, Krabbendam studeerde geschiedenis in Leiden. Lammers, gezeten in een luie stoel met om hem heen belangstellende studenten, vertelde het verhaal van Billy Sunday, een honkbalspeler die beroemd was om de snelheid waarmee hij langs de honken rende.

In 1886 zag Sunday op een straathoek in Chicago twee evangelisten preken en zingen. Hun gospelsongs deden tere snaren trillen in Sundays hart. Niet veel later aanvaardde hij Jezus Christus als zijn redder. Hij stopte met vloeken en gokken en raakte de drankfles nooit meer aan. Vanaf toen predikte hij het evangelie. Sunday keerde zich tegen de mode..

