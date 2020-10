Hersteld Hervormde Kerk adviseert maximaal dertig kerkgangers

Kerkgangers komen aan bij de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst.

Amersfoort

Dat is een forse koerswijziging ten opzichte van een week geleden, toen slechts ‘een substantiële teruggang van het maximum aantal bezoekers per kerkdienst’ werd geadviseerd. Tot de Hersteld Hervormde Kerk behoort ook de gemeente in Staphorst, die drie weken veel kritiek te verduren kreeg omdat de kerk honderden bezoekers toeliet.

Het landelijk bestuur komt ‘met pijn in het hart’ met het nieuwe advies vanwege het grote aantal coronabesmettingen. ‘De dienst van de HEERE is ons lief en dan raakt elke vorm van afschalen ons diep.’

Dinsdag kondigde premier Mark Rutte een gedeeltelijke lockdown af, maar kerken werden vanwege de godsdienstvrijheid geen beperkingen opgelegd. Rutte merkte daarbij op dat niet alle ruimte d..

