Besta je 25 jaar, komt er geen buitenlandse student

Amsterdam

Een symposium in een prachtige kerk met allerlei oud-deelnemers als spreker. Zo had Kirsten van der Ham, programmacoördinator van Bridging Gaps, het zich voorgesteld. Het zit er helaas niet in, want iedereen zit door de coronacrisis gewoon thuis. Dus wordt het jubileum van het programma dat de Vrije Universiteit en de Protestantse Theologische Universiteit speciaal voor buitenlandse studenten hebben opgezet vandaag en morgen met een onlinesymposium gevierd.

Elk jaar komen er vlak na de zomervakantie vijftien buitenlandse theologiestudenten naar Amsterdam, waar ze drie maanden verblijven. Behalve dit jaar dus. ‘Bridging Gaps is gericht op uitwisseling’, vertelt Van der Ham. ‘Het is geen onderdeel v..

