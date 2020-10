Pleidooi voor trage, saaie kerk

Amsterdam

Heel veel zorginstellingen hebben hun wortels in het diaconaat. Of, wat de rooms-katholieken betreft, in religieuze ordes en congregaties. Maar er is een breuk in de geschiedenis gekomen waardoor ze allemaal los van die kerkelijke afkomst zijn geraakt. ‘Nu zijn het seculiere organisaties, die nauwelijks meer weten waar ze vandaan komen’, zegt Thijs Tromp.

Sinds 2008 is hij directeur van Reliëf, een christelijke vereniging van zorgaanbieders. Hij studeerde theologie in Kampen; via de ethiek raakte hij bij de wereld van de zorg betrokken. En vandaar bij de diaconie. Vandaag houdt Tromp (1970) de toespraak – online – waarmee hij aan de Protestantse Theologische Universiteit officieel aantreedt als bijzon..

