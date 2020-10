Henk Bakker: ‘Mensen, in Gods naam, laat jezelf corrigeren door het evangelie’

Al bijna twintig eeuwen heeft de kerk moeite om het mens-zijn van Jezus serieus te nemen. Met als gevolg - wat je ook voortdurend ziet gebeuren - dat christenen algauw hun eigen Jezusbeeld boetseren en achternalopen. In zijn nieuwe boek Jezus. Reconstructie en revisie probeert Henk Bakker het evangelie als nieuw te lezen. Anders kun je nooit begrijpen hoe en waarom Jezus’ optreden zo bijzonder was.

Henk Bakker (1960) is theoloog, baptistenvoorganger en kenner van de vroege kerk. In 2005 verwierf hij brede bekendheid met het boek Ze hebben lief, maar worden vervolgd, over ‘radicaal christendom in de tweede eeuw en nu’. Een tijdje schreef hij columns in het Nederlands Dagblad waarin hij verbanden legde tussen de vroege kerk en vandaag.

Sinds 2013 is hij hoogleraar baptistische en evangelische theologie aan de Vrije Universiteit. Daar kruisen zijn wegen die van theologen van allerlei andere confessies. Hij doceert ook aan de predikantsopleiding van de Unie van Baptistengemeenten.

In zijn nieuwe boek schetst Bakker in bijna vierhonderd pagina’s een portret van Jezus - de wereld waarin Hij optrad, de indruk die Hij op tijdgenoten maakte, ..

